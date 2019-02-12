Аваков: мы на пороге "горячей" войны

"Мы стоим на пороге серьезной "горячей" войны. Если Путин сойдет с ума и завтра будет идти в атаку, мы будем отвечать. Для нас это катастрофа, но для него тоже. Вы должны знать, что этот бешеный пес стоит на наших границах и мы его сдерживаем. Но потом он может побежать дальше. Уже побежал", - отметил Аваков.

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По его словам, "здесь не должно быть традиционных решений, только серьезные шаги всего мирового сообщества.

"Мы говорим о примирении двух сторон - Украины и России, но ни в коем случае мы не говорим о том, что будем ждать, пока Путин будет в хорошем настроении, или когда международное сообщество примет решение, что пришло время вмешаться", - подчеркнул министр.

Напомним, в мае 2018 года Аваков обсудил план деоккупации Донбасса с представителями Атлантического совета.