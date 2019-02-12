Аваков: мы на пороге "горячей" войны

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63375 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84486 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131069 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130692 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130030 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161227 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Аваков: мы на пороге "горячей" войны

Аваков: мы на пороге "горячей" войны

Киев  •  УНН

 • 51855 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Мы стоим на пороге серьезной "горячей" войны. Если Путин сойдет с ума и завтра будет идти в атаку, мы будем отвечать. Для нас это катастрофа, но для него тоже. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время презентации Стратегии деоккупации Донбасса в Институте Мира США в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы стоим на пороге серьезной "горячей" войны. Если Путин сойдет с ума и завтра будет идти в атаку, мы будем отвечать. Для нас это катастрофа, но для него тоже. Вы должны знать, что этот бешеный пес стоит на наших границах и мы его сдерживаем. Но потом он может побежать дальше. Уже побежал", - отметил Аваков.

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По его словам, "здесь не должно быть традиционных решений, только серьезные шаги всего мирового сообщества.

"Мы говорим о примирении двух сторон - Украины и России, но ни в коем случае мы не говорим о том, что будем ждать, пока Путин будет в хорошем настроении, или когда международное сообщество примет решение, что пришло время вмешаться", - подчеркнул министр.

Напомним, в мае 2018 года Аваков обсудил план деоккупации Донбасса с представителями Атлантического совета.

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