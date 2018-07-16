Аваков окреслив "червоні лінії" у стратегії деокупації Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував включити до так званих червоних ліній - безкомпромісних положень - у стратегії деокупації Донбасу "Механізм малих кроків" стратегічне прагнення України стати членом ЄС і НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС України.
"Не можуть бути предметом дискусії наступні положення:
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- зміна державного устрою України. У тому числі не можна ставити питання про перехід до федеративного устрою;
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- державний кордон України має бути повністю підконтрольний ДПСУ упродовж всієї лінії. "Блакитні шоломи" (миротворці ООН) міжнародної миротворчої місії є лише гарантією забезпечення такого контролю і спостерігачами, які моніторять відсутність провокацій зі сторони РФ;
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- жителі деокупованих територій Донбасу є громадянами України, що перебувають у сфері юрисдикції української юстиції та підпорядковуються законам України;
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- не може бути предметом дискусії стратегічне прагнення України стати членом ЄС і НАТО", - зазначив міністр внутрішніх справ.
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Він також наголосив, що легітимізація анексії Криму також не має бути предметом обговорення.
Глава МВС додав, що амністія не може бути застосована до осіб, що вчинили тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України.
"Наше головне завдання – знайти компроміси на кордонах "червоних ліній", відстояти принципові позиції та домовитися у рамках міжнародної переговорної групи про чіткий план з повернення та відродження наших території..." - сказав він.
Нагадаємо, Аваков вважає, що 60% тих, хто проживає в ОРДЛО, хочуть в Україну.