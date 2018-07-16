Аваков очертил "красные линии" в стратегии деоккупации Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил причислить к так называемым красным линиям - бескомпромиссным положениям - в стратегии деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Не могут быть предметом дискуссии следующие положения:
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- изменение государственного устройства Украины. В том числе нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству;
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- государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольный ГПСУ по всей линии. "Голубые каски" (миротворцы ООН) международной миротворческой миссии являются лишь гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями, которые мониторят отсутствие провокаций со стороны РФ;
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- жители деокупованих территорий Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции украинской юстиции и подчиняются законам Украины;
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- не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО", - отметил министр внутренних дел.
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Он также отметил, что легитимизация аннексии Крыма также не должна быть предметом обсуждения.
Глава МВД добавил, что амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.
"Наша главная задача - найти компромиссы на границах "красных линий", отстоять принципиальные позиции и договориться о рамках международной переговорной группы о четком плане по возвращению и возрождению наших территорий..." - сказал он.
Напомним, Аваков считает, что 60% тех, кто проживает в ОРДЛО, хотят в Украину.