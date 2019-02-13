Постпред РФ в ООН решил пригласить британского представителя в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Украине пригласил зампостпреда Великобритании Джонатана Аллена посетить оккупированный Крым, информирует УНН.
“Мне смешно слушать сентенции о тяжелом положении населения Крыма, о котором говорил мой британский коллега”, — сказал Небензя в ответ на утверждения Аллена о том, что полуостров не посещают международные делегации.
“Я думаю, вы даже не догадывайтесь, насколько вы далеки от реальности. Приезжайте, мы вас приглашаем. Вам там будут рады”, — обратился Небензя к британскому дипломату.
Кроме того, он указал, что Россия неоднократно приглашала любую миссию ООН в Крым.
Как информировал УНН, постпред Украины в ООН перечислил даты, в которые РФ могла бы снова созвать Совбез.