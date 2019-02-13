Росія не поверне Крим за зняття санкцій - Держдума

"Ні про яке повернення півострова Україні в обмін на скасування антиросійських санкцій й США мови бути не може", - заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи висловлювання зампостпреда США при ООН Джонатана Коена.

Раніше на засіданні Ради Безпеки ООН по ситуації в Україні Коен заявив, що США мають намір зберігати антиросійські санкції до тих пір, поки українська влада не отримають під свій контроль окуповані території Донбасу та Криму.

Нагадаємо, Постпред Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради Безпеки по Україні запросив зампостпреда Великобританії Джонатана Аллена відвідати окупований Крим.