Кремль считает подготовку новых санкций США "оголтелой русофобией"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кремль считает подготовку новых санкций США против России "оголтелой русофобией", которая "граничит с рэкетирством". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что США находится "в плену русофобских эмоций".
При этом Песков усмотрел за "проявлением эмоций" "прагматичный торговый подход", нарушающий международные торговые правила.
"Это ничто иное как просто попытка нечестными мерами, нечестной конкуренцией вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции", - сказал спикер президента России.
Он также выразил уверенность, что российская экономика способна обеспечивать рост вопреки санкциям.
Как сообщал УНН, в Сенате США готовят санкции против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга в связи с вмешательством России в американские выборы, а также агрессией по отношению к Украине.
В рамках законопроекта о новых санкциях против России, американские сенаторы также предлагают наложить ограничения на сотрудников ФСБ из-за атаки украинских судов в Керченском проливе.
Напомним, Госдума России не собирается возвращать Крым Украине взамен на снятие экономических санкций.