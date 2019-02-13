У США також запропонували санкції проти 24 співробітників ФСБ за інцидент в Керчі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В рамках законопроекту про нові санкції проти Росії, про які раніше стало відомо, сенатори також пропонують накласти обмеження на Росію через атаки в кінці 2018 року українських суден, що прямували в Керченську протоку. Це випливає з опублікованої на сайті комітету із закордонних справ сенату США заяви про внесення пакету, передає УНН.

Обмеження будуть введені проти співробітників ФСБ, яких визнають причетними до інциденту в Керченській протоці. Також сенатори запропонували ввести санкції проти російського суднобудівного сектору.

Законопроект передбачає дві групи санкцій. Перша — за “втручання Кремля в демократичні інститути за кордоном”. Друга — за “агресію Кремля проти України”. Обмеження проти 24 співробітників ФСБ, “які будуть визнані причетними до нападу в Керченській протоці”, пропонуються в рамках другої частини.

В рамках другої групи також пропонується ввести обмеження проти російської суднобудівної галузі, “якщо Росія порушить свободу мореплавання в Керченській протоці або будь-якій іншій частині світу”. Крім того, сенатори виступають за санкції проти енергетичних проектів з російською державною участю і за обмеження “в зв’язку з підтримкою розробки” сирої нафти в Росії.

Запропоноване сенаторами покарання за втручання у вибори — санкції проти банків, інвестицій в СПГ-проекти за межами Росії, кіберсектора, суверенного боргу. Також пропонується ввести обмеження проти “політичних фігур, олігархів, членів сімей та інших осіб, які прямо або побічно сприяють незаконній і корупційної діяльності в інтересах Володимира Путіна”.

Як повідомляв УНН, у Сенаті США підготували нові санкції проти РФ

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