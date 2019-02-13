В США также предложили санкции против 24 сотрудников ФСБ за инцидента в Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В рамках законопроекта о новых санкциях против России, о которых ранее стало известно, сенаторы также предлагают наложить ограничения на Россию из-за атаки в конце 2018 украинских судов, направлявшихся в Керченский пролив. Это следует из опубликованного на сайте комитета по иностранным делам сената США заявления о внесении пакета, передает УНН.
Ограничения будут введены против сотрудников ФСБ, которых признают причастными к инциденту в Керченском проливе. Также сенаторы предложили ввести санкции против российского судостроительного сектора.
Законопроект предусматривает две группы санкций. Первая — за “вмешательство Кремля в демократические институты за рубежом”. Вторая — за “агрессию Кремля против Украины”. Ограничения против 24 сотрудников ФСБ, “которые будут сочтены причастными к нападению в Керченском проливе”, предлагаются в рамках второй части.
В рамках второй группы также предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, “если Россия нарушит свободу мореплавания в Керченском проливе или любой другой части света”. Кроме того, сенаторы выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием и за ограничения “в связи с поддержкой разработки” сырой нефти в России.
Предложенное сенаторами наказание за вмешательство в выборы — санкции против банков, инвестиций в СПГ-проекты за пределами России, киберсектора, суверенного долга. Также предлагается ввести ограничения против “политических фигур, олигархов, членов семей и других лиц, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина”.
Как сообщал УНН, в Сенате США подготовили новые санкции против РФ