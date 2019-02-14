Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Обновленная версия законопроекта “О защите американской безопасности от агрессии Кремля” (DASKA) смягчает потенциальные санкции против российских госбанков, следует из текста законопроекта, передает УНН.
В карточке законопроекта на сайте конгресса США документа пока нет; первым об этом написало оппозиционное российское издание The Bell.
Прошлогодняя версия законопроекта предусматривала, что президент США должен заблокировать активы и операции в американской юрисдикции одного или нескольких российских финансовых институтов из перечисленных: “Внешэкономбанка”, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”. Новая версия содержит гораздо более мягкое положение: президент должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который, как определил президент, “предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны”.
Таким образом, предыдущая версия законопроекта предполагала санкции против российских госбанков просто за то, что они госбанки. Новая версия вводит конкретное условие: поддержка вмешательства в дела других стран.
Напоминаем, Кремль считает подготовку новых санкций США “оголтелой русофобией”.