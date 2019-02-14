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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 50885 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128445 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124454 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков РФ

Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков РФ

Киев  •  УНН

 • 10106 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Обновленная версия законопроекта “О защите американской безопасности от агрессии Кремля” (DASKA) смягчает потенциальные санкции против российских госбанков, следует из текста законопроекта, передает УНН.

В карточке законопроекта на сайте конгресса США документа пока нет; первым об этом написало оппозиционное российское издание The Bell.

Прошлогодняя версия законопроекта предусматривала, что президент США должен заблокировать активы и операции в американской юрисдикции одного или нескольких российских финансовых институтов из перечисленных: “Внешэкономбанка”, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”. Новая версия содержит гораздо более мягкое положение: президент должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который, как определил президент, “предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны”.

Таким образом, предыдущая версия законопроекта предполагала санкции против российских госбанков просто за то, что они госбанки. Новая версия вводит конкретное условие: поддержка вмешательства в дела других стран.

Напоминаем, Кремль считает подготовку новых санкций США “оголтелой русофобией”.

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