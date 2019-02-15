Трамп нашел способ закончить шатдаун и получить деньги на стену, введя ЧП

“Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили угрозу национальной безопасности и предотвратили гуманитарный кризис на границе”, — приводит слова Сандерс Reuters.

Голосование по законопроекту в сенате, где у республиканцев большинство, уже состоялось. Документ поддержан большинством голосов. Позднее должно состояться голосование в палате представителей, где большинство у демократов.

Компромиссный вариант по государственному финансированию ранее был согласован между республиканцами и демократами. Как ожидается, документ пройдет обе палаты конгресса, отмечает Bloomberg. Однако инициатива Трампа объявить чрезвычайное положение в стране вызвало недовольство со стороны представителей Демократической партии.

Спикер палаты представителей демократка Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия. Пелоси не исключила, что будет оспаривать в суде возможное объявление чрезвычайного положения в стране.

Напоминаем, сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков РФ.