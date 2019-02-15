В США объявили чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на странице в Twitter, передает УНН.
"Президент Дональд Трамп подписывает Декларацию о чрезвычайном положении для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на Южном границе", - написала пресс-секретарь.
Ранее Сандерс сообщала о планах Трампа относительно подписания соответствующего указа с целью получения денег на строительство стены с Мексикой из других частей федерального бюджета.
Как сообщал УНН, спикерка палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия.
Пелоси не исключила, что будет оспаривать в суде возможном объявлении чрезвычайного положения в стране.