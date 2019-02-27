Палата представителей США приняла резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания нижней палаты велась на сайте Конгресса, передает УНН.
За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против. Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро (штат Техас). Резолюция запрещает президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Теперь, на протяжении 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол президента, который уже заявил, что наложит на нее вето.
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Как сообщал УНН, президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧС на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени, это позволит Трампу получить в общей сложности около 8 млрд долларов. Средства пойдут на строительство или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации считают, что это поможет власти прекращать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.
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Напомним, ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет более 5,7 млрд долларов на строительство барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 произошла приостановка работы федерального правительства ("шатдаун"), которая длилась рекордные 35 дней.
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