Президент США накладе вето на резолюцію про скасування режиму НС на кордоні з Мексикою

ukru
23 березня, 12:58 • 141415 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 347620 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 344575 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 331798 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 341917 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 265549 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 224297 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 432668 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 171079 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 370981 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
47 %
757 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 285393 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 270613 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 224763 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 157749 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 206409 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 351207 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 432668 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 370981 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 332495 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 285323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 144067 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 141610 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 143300 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 137902 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 142602 перегляди
Актуальне
Президент США накладе вето на резолюцію про скасування режиму НС на кордоні з Мексикою

Президент США накладе вето на резолюцію про скасування режиму НС на кордоні з Мексикою

Київ • УНН

 • 7548 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що накладе вето на резолюцію Демократичної партії в Конгресі США про скасування введеного на кордоні з Мексикою режиму НС, інформує УНН.

“Я на 100% впевнений, що накладу вето”, — заявив він журналістам у п’ятницю.

Резолюція забороняє Трампу брати кошти на будівництво стіни між двома країнами з фондів в зв’язку з введенням на кордоні з Мексикою режиму НС. Як заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, голосування щодо резолюції відбудеться у вівторок, а потім протягом 18 днів її повинен буде розглянути Сенат.

Як повідомляв УНН, демократи в палаті представників конгресу США у четвер, 21 лютого, подали резолюцію, щоб заблокувати зусилля президента Дональда Трампа з оголошення надзвичайного стану в країні задля забезпечення фінансування стіни вздовж кордону США і Мексики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,011.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.98