Президент США накладе вето на резолюцію про скасування режиму НС на кордоні з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що накладе вето на резолюцію Демократичної партії в Конгресі США про скасування введеного на кордоні з Мексикою режиму НС, інформує УНН.
“Я на 100% впевнений, що накладу вето”, — заявив він журналістам у п’ятницю.
Резолюція забороняє Трампу брати кошти на будівництво стіни між двома країнами з фондів в зв’язку з введенням на кордоні з Мексикою режиму НС. Як заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, голосування щодо резолюції відбудеться у вівторок, а потім протягом 18 днів її повинен буде розглянути Сенат.
Як повідомляв УНН, демократи в палаті представників конгресу США у четвер, 21 лютого, подали резолюцію, щоб заблокувати зусилля президента Дональда Трампа з оголошення надзвичайного стану в країні задля забезпечення фінансування стіни вздовж кордону США і Мексики.