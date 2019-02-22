Президент США накладе вето на резолюцію про скасування режиму НС на кордоні з Мексикою

“Я на 100% впевнений, що накладу вето”, — заявив він журналістам у п’ятницю.

Резолюція забороняє Трампу брати кошти на будівництво стіни між двома країнами з фондів в зв’язку з введенням на кордоні з Мексикою режиму НС. Як заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, голосування щодо резолюції відбудеться у вівторок, а потім протягом 18 днів її повинен буде розглянути Сенат.

Як повідомляв УНН, демократи в палаті представників конгресу США у четвер, 21 лютого, подали резолюцію, щоб заблокувати зусилля президента Дональда Трампа з оголошення надзвичайного стану в країні задля забезпечення фінансування стіни вздовж кордону США і Мексики.