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У США 16 штатів подали в суд на Трампа через введення НС

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Влада Каліфорнії і ще 15 штатів направили позов до окружного суду на півночі Каліфорнії з метою оскаржити рішення президента США Дональда Трампа щодо введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на інформацію, отриману в апараті генерального прокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерра, передає УНН.

Відповідачами в позові названі президент, міністри оборони, фінансів і внутрішньої безпеки країни. Позивачі вимагають від суду ввести тимчасову заборону на виконання наказу глави держави про введення режиму НС. Іншими словами, влада 16 штатів домагаються того, щоб Трамп не зміг витратити без згоди Конгресу кошти на будівництво загородження на кордоні з Мексикою.

Аналогічний позов подало в п’ятницю об’єднання поборників прав споживачів Public Citizen. Воно діяло від імені групи захисників навколишнього середовища і трьох землевласників зі штату Техас, яких раніше федеральний уряд попередило про те, що ділянки стіни будуть побудовані на їх землях. У позові правозахисна група стверджує, що, вводячи режим НС, американський лідер перевищує свої повноваження, передбачені федеральними законами про надзвичайні положеннях, і що його рішення суперечить принципу поділу влади.

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Як повідомляв УНН, у минулу п’ятницю Трамп підписав декларацію про введення режиму НС на південному кордоні країни. Як розповів на телефонному брифінгу журналістам виконуючий обов’язки керівника апарату співробітників Білого дому Мік Малвені, це дозволить Трампу отримати в цілому близько 8 млрд доларів. Кошти підуть на зведення або ремонт огорож на ділянці кордону з Мексикою протяжністю в 376,5 км.

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Раніше Трамп і республіканці намагалися включити до держбюджету понад 5,7 млрд доларів на спорудження бар’єру на кордоні з Мексикою. Через суперечки на цей рахунок 22 грудня 2018 року сталась припинення роботи федерального уряду, що тривала рекордні 35 днів.

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