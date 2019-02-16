У США подали перший позов проти рішення Трампа щодо введення надзвичайного стану

За його даними, в суд Public Citizen звернулася від імені групи захисників навколишнього середовища і трьох землевласників зі штату Техас, яких раніше федеральний уряд попередило про те, що ділянки стіни будуть побудовані на їх землях.

У позові правозахисна група стверджує, що, вводячи режим НС, американський лідер перевищує свої повноваження, передбачені федеральними законами про надзвичайні положення, і що його рішення суперечить принципу поділу влади.

“Замість того щоб реагувати на надзвичайну ситуацію, що вимагає негайних дій, декларація (про введення режиму НС) спрямована на вирішення давньої розбіжності між президентом і Конгресом з приводу того, чи варто зводити стіну вздовж південно-західного кордону, і обумовлена ​​відмовою Конгресу виділити кошти на цю мету”, — йдеться в документі.

“Однак відповідно до нашої Конституції, побудованої на принципі поділу влади, розбіжність між президентом і Конгресом з приводу того, як витрачати кошти, не представляє собою надзвичайну ситуацію, яка регулює односторонній акт виконавчої влади”, — вказується в позові.

Як зазначає BuzzFeed, це перший позов, який оскаржує рішення глави Білого дому ввести режим надзвичайного стану на кордоні. Очікується, що в майбутньому їх число збільшиться.

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Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав урядовий бюджет США. Раніше Трамп заявив, що скористається повноваженнями, передбаченими для президента США на випадок надзвичайних ситуацій, щоб отримати кошти для побудови стіни на кордоні з Мексикою, понад суму, передбачену в урядовому бюджеті.

Після чого, Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.

Перед цим, спікерка палати представників, демократка Ненсі Пелосі попередила, що оголошення надзвичайного стану може створити прецедент, при якому, наприклад, президент-демократ може скористатися аналогічним кроком в питанні, пов’язаному з насильством із застосуванням зброї.

Пелосі не виключила, що буде оскаржувати в суді можливе оголошення надзвичайного стану в країні.