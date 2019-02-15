Трамп підписав урядовий бюджет США

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав урядовий бюджет США. Раніше Трамп заявив, що скористається повноваженнями, передбаченими для президента США на випадок надзвичайних ситуацій, щоб отримати кошти для побудови стіни на кордоні з Мексикою, понад суму, передбачену в урядовому бюджеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.