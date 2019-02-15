Трамп підписав урядовий бюджет США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав урядовий бюджет США. Раніше Трамп заявив, що скористається повноваженнями, передбаченими для президента США на випадок надзвичайних ситуацій, щоб отримати кошти для побудови стіни на кордоні з Мексикою, понад суму, передбачену в урядовому бюджеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Суперечки з приводу фінансування прикордонного муру між Трампом та Демократичною партією США раніше призвели до 35-денного часткового припинення роботи уряду США.
Пізніше сторони домовились про виділення понад мільярда доларів на будівництво ділянки стіни.
Решту коштів Трамп планує залучити через механізми надзвичайної ситуації, які дозовляють залучати кошти з інших статей бюджету. Загалом, за словами представника Білого дому, таким чином планується залучити понад 5 мільярдів доларів. Дане рішення, як передбачається, буде оскаржене у судових інстанціях США.
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Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.
Перед цим, спікерка палати представників, демократка Ненсі Пелосі попередила, що оголошення надзвичайного стану може створити прецедент, при якому, наприклад, президент-демократ може скористатися аналогічним кроком в питанні, пов’язаному з насильством із застосуванням зброї.
Пелосі не виключила, що буде оскаржувати в суді можливе оголошення надзвичайного стану в країні.