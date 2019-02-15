Трамп подписал правительственный бюджет США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал правительственный бюджет США. Ранее Трамп заявил, что воспользуется полномочиями, предусмотренными для президента США на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы получить средства для построения стены на границе с Мексикой, сверх той суммы, которая предусмотрена в правительственном бюджете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Споры по поводу финансирования пограничной стены между Трампом и Демократической партией США ранее привели к 35-дневному частичному прекращению работы правительства США.
Позже стороны договорились о выделении более миллиарда долларов в строительство участка стены.
Остальные средства Трамп планирует привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации, которые дозовляють привлекать средства из других статей бюджета. В целом, по словам представителя Белого дома, таким образом планируется привлечь более 5 миллиардов долларов. Данное решение, как предполагается, будет обжаловано в судебных инстанциях США.
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Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.
Перед этим, спикерка палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия.
Пелоси не исключила, что будет оспаривать в суде возможное объявление чрезвычайного положения в стране.