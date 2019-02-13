Трамп витратив 500 тисяч доларів на заміну симулятора гри в гольф в Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп встановив новий симулятор для гри в гольф в Білому домі. Він змінив симулятор, який залишився від попереднього американського лідера Барака Обами, пише The Washington Post, передає УНН.
Заміна симулятора обійшлася Трампу приблизно в 500 тисяч доларів. Він являє собою великий відеоекран, на якому можна вибрати гольф-поля по всьому світу, а за розміром комп’ютерний симулятор займає цілу кімнату.
Джерела газети повідомляють, що Трамп особисто сплатив витрати на заміну симулятора, який встановили в тій частині Білого дому, де проживає президент.
WP зазначає, що установка комп’ютерного симулятора для гольфу пройшла декілька тижнів тому, проте Трамп ним поки що не користувався.
Як повідомляв УНН, Трамп планує підписати пропозицію, що дозволяє уникнути нового “шатдауну”.