Трамп потратил 500 тысяч долларов на замену симулятора игры в гольф в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп установил новый симулятор для игры в гольф в Белом доме. Он сменил симулятор, который остался от предыдущего американского лидера Барака Обамы, пишет The Washington Post, передает УНН.
Замена симулятора обошлась Трампу примерно в 500 тысяч долларов. Он представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру, а по размеру компьютерный симулятор занимает целую комнату.
Источники газеты сообщают, что Трамп лично оплатил расходы на замену симулятора, который установили в той части Белого дома, где проживает президент.
WP отмечает, что установка компьютерного симулятора для гольфа прошла несколько недель назад, однако Трамп им пока еще не пользовался.
Как сообщал УНН, Трамп планирует подписать предложение, что позволяет избежать нового “шатдауна”.