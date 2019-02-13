Трамп планує підписати пропозицію, що дозволяє уникнути нового "шатдауну"

Трамп, відповідаючи в середу на питання журналістів, заявив, що домовленість про відновлення фінансування федерального уряду поки що не підписана. “Ми поки що її не маємо. Ми її отримаємо і вивчимо на предмет прихованих мін, тому що вони можуть бути”, — відповів президент США. “Я не хочу шатдауну, (повторний) шатдаун був би жахливий”, — додав він.

Республіканці і демократи досягли в понеділок принципової домовленості, повідомив голова комітету з асигнувань Сенату Річард Шелбі (республіканець, від штату Алабама). Законодавці не стали розкривати деталі угоди, уточнивши, що текст законопроекту може бути оприлюднений в середу.

Як повідомляв УНН, у США також запропонували санкції проти 24 співробітників ФСБ за інцидент в Керчі.