Трамп планує підписати пропозицію, що дозволяє уникнути нового "шатдауну"

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір підписати компромісний варіант домовленості, що дозволяє уникнути повторного часткового припинення роботи федерального уряду країни (“шатдаун”) в кінці цього тижня. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на два джерела, кожне з яких безпосередньо спілкувалося з главою держави, інформує УНН.

Трамп, відповідаючи в середу на питання журналістів, заявив, що домовленість про відновлення фінансування федерального уряду поки що не підписана. “Ми поки що її не маємо. Ми її отримаємо і вивчимо на предмет прихованих мін, тому що вони можуть бути”, — відповів президент США. “Я не хочу шатдауну, (повторний) шатдаун був би жахливий”, — додав він.

Республіканці і демократи досягли в понеділок принципової домовленості, повідомив голова комітету з асигнувань Сенату Річард Шелбі (республіканець, від штату Алабама). Законодавці не стали розкривати деталі угоди, уточнивши, що текст законопроекту може бути оприлюднений в середу.

Як повідомляв УНН, у США також запропонували санкції проти 24 співробітників ФСБ за інцидент в Керчі.

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