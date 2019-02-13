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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70597 просмотра

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Трамп планирует подписать предложение, позволяющее избежать нового "шатдаун"

Трамп планирует подписать предложение, позволяющее избежать нового "шатдаун"

Киев  •  УНН

 • 7228 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен подписать компромиссный вариант договоренности, позволяющий избежать повторной частичной приостановки работы федерального правительства страны (“шатдаун”) в конце этой недели. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника, каждое из которых непосредственно общался с главой государства, передает УНН.

Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов, заявил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока еще не подписана. “Мы пока еще ее не имеем. Мы ее получим и изучим на предмет скрытых мин, потому что они могут быть”, — ответил президент США. “Я не хочу шатдауна, (повторный) шатдаун был бы ужасен”, — добавил он.

Республиканцы и демократы достигли в понедельник принципиальной договоренности, сообщил председатель комитета по ассигнованиям Сената Ричард Шелби (республиканец, от штата Алабама). Законодатели не стали раскрывать детали соглашения, уточнив, что текст законопроекта может быть обнародован в среду.

Как сообщал УНН, в США также предложили санкции против 24 сотрудников ФСБ за инцидент в Керчи.

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