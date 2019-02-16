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В США подали первый иск против решения Трампа о введении чрезвычайного положения

В США подали первый иск против решения Трампа о введении чрезвычайного положения

Киев  •  УНН

 • 9050 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Группа по защите прав потребителей Public Citizen подала в пятницу иск в федеральный окружной суд Вашингтона с целью оспорить решение президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом сообщает портал BuzzFeed, передает УНН.

По его данным, в суд Public Citizen обратилась от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях.

В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей. “Вместо того чтобы реагировать на чрезвычайную ситуацию, требующую незамедлительных действий, декларация (о введении режима ЧП) направлена на разрешение давнего разногласия между президентом и Конгрессом по поводу того, стоит ли возводить стену вдоль юго-западной границы, и обусловлена отказом Конгресса выделить средства на эту цель”, — говорится в документе.

“Однако в соответствии с нашей конституцией, построенной на принципе разделения властей, разногласие между президентом и Конгрессом по поводу того, как потратить средства, не представляет собой чрезвычайную ситуацию, санкционирующую односторонний акт исполнительной власти”, — указывается в иске.

Как отмечает издание, это первый иск, оспаривающий решение главы Белого дома ввести режим ЧП на границе. Ожидается, что в будущем их число увеличится.

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Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал правительственный бюджет США. Ранее Трамп заявил, что воспользуется полномочиями, предусмотренными для президента США на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы получить средства для построения стены на границе с Мексикой, сверх суммы, предусмотренной в правительственном бюджете.

После чего, Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Перед этим, спикерка палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия.

Пелоси не исключила, что будет оспаривать в суде возможном объявлении чрезвычайного положения в стране.

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