Трамп висунув кандидатуру Б'ярда на пост глави FEMA

Відповідно до діючих правил, це кадрове рішення має бути затверджене Сенатом.

У заяві Білого дому йдеться, що Дж. Б'ярд є помічником глави FEMA. Раніше він працював в Управлінні з надзвичайних ситуацій штату Алабама і керував операцією з ліквідації наслідків розливу нафти в Мексиканській затоці.

Колишній глава FEMA Брок Лонг 13 лютого подав у відставку за сімейними обставинами.

Як повідомляв УНН, 15 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.

Режим НС дає Трампу особливі повноваження і доступ до екстрених багатомільярдним засобів. Надзвичайний стан вводять в разі кризи, а за словами американського президента, криза є - через мексиканських мігрантів. Ресурси, які отримує президент в разі введення режиму НС, не обмежуються грошима - американські ЗМІ припускають, що до будівництва стіни будуть залучені військові.