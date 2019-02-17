Трамп выдвинул кандидатуру Бьярда на пост главы FEMA

Согласно действующим правилам, это кадровое решение должно быть утверждено Сенатом.

В заявлении Белого дома говорится, что Дж. Бьярд является помощником главы FEMA. Ранее он работал в Управлении по чрезвычайным ситуациям штата Алабама и руководил операцией по ликвидации последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.

Бывший глава FEMA Брок Лонг 13 февраля подал в отставку по семейным обстоятельствам.

Как сообщал УНН, 15 февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Режим ЧС дает Трампу особые полномочия и доступ к экстренным многомиллиардным средств. Чрезвычайное положение вводится в случае кризиса, а по словам американского президента, кризис есть - через мексиканских мигрантов. Ресурсы, которые получает президент в случае введения режима ЧП, не ограничиваются деньгами - американские СМИ предполагают, что к строительству стены будут привлечены военные.