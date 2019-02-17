Трамп выдвинул кандидатуру Бьярда на пост главы FEMA
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу выдвинул кандидатуру Джеффри Бьярда на пост главы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), сообщает УНН со ссылкой на сайт государственного агенства.
Согласно действующим правилам, это кадровое решение должно быть утверждено Сенатом.
В заявлении Белого дома говорится, что Дж. Бьярд является помощником главы FEMA. Ранее он работал в Управлении по чрезвычайным ситуациям штата Алабама и руководил операцией по ликвидации последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.
Бывший глава FEMA Брок Лонг 13 февраля подал в отставку по семейным обстоятельствам.
Как сообщал УНН, 15 февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.
Режим ЧС дает Трампу особые полномочия и доступ к экстренным многомиллиардным средств. Чрезвычайное положение вводится в случае кризиса, а по словам американского президента, кризис есть - через мексиканских мигрантов. Ресурсы, которые получает президент в случае введения режима ЧП, не ограничиваются деньгами - американские СМИ предполагают, что к строительству стены будут привлечены военные.