В США 16 штатов подали в суд на Трампа за введения ЧП

Ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на выполнение приказа главы государства о введении режима ЧП. Иными словами, власти 16 штатов добиваются того, чтобы Трамп не смог потратить без согласия Конгресса средства на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Аналогичный иск подало в пятницу объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Оно действовало от имени группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и его решение противоречит принципу разделения властей.

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Как сообщал УНН, в минувшую пятницу Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени, это позволит Трампу получить в общей сложности около 8 млрд долларов. Средства пойдут на строительство или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км.

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Ранее Трамп и республиканцы пытались включить в госбюджет более 5,7 млрд долларов на строительство барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 произошла приостановка работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.

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