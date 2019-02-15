Трамп підписав документи, що збільшують допомогу Україні майже до 700 млн доларів

Пакет законодавчів актів включає: “Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік”. Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі 445,7 млн. дол“, — йдеться у повідомленні.

Додається, що більша частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою “Міжнародне військове фінансування”.

“Сукупний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становить майже 695,7 млн. дол. США”, — підкреслили у посольстві.

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Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав урядовий бюджет США. Раніше Трамп заявив, що скористається повноваженнями, передбаченими для президента США на випадок надзвичайних ситуацій, щоб отримати кошти для побудови стіни на кордоні з Мексикою, понад суму, передбачену в урядовому бюджеті.

Нагадаємо, Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.

Перед цим, спікерка палати представників, демократка Ненсі Пелосі попередила, що оголошення надзвичайного стану може створити прецедент, при якому, наприклад, президент-демократ може скористатися аналогічним кроком в питанні, пов’язаному з насильством із застосуванням зброї.

Пелосі не виключила, що буде оскаржувати в суді можливе оголошення надзвичайного стану в країні.