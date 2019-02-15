Трамп подписал документы, увеличивающие помощь Украине почти до 700 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает финансовую помощь Украине на 2019 - почти до 700 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в США.
Пакет законодательных актов включает: “Закон об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год”. Смета помощи Украине по этому Законом увеличена и утверждена в объеме 445,7 млн. долл“, — говорится в сообщении.
Добавляется, что большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе “Международное военное финансирование”.
“Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагона на указанные цели, составляет почти 695,7 млн. долл. США”, — подчеркнули в посольстве.
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Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал правительственный бюджет США. Ранее Трамп заявил, что воспользуется полномочиями, предусмотренными для президента США на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы получить средства для построения стены на границе с Мексикой, сверх суммы, предусмотренной в правительственном бюджете.
Напомним, Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.
Перед этим, спикерка палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси предупредила, что объявление чрезвычайного положения может создать прецедент, при котором, например, президент-демократ может воспользоваться аналогичным шагом в вопросе, связанном с насилием с применением оружия.
Пелоси не исключила, что будет оспаривать в суде возможном объявлении чрезвычайного положения в стране.