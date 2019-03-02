В Конгрессе готовят запрос на налоговые декларации Трампа за 10 лет

По их данным, председатель бюджетного комитета Палаты представителей Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) распорядился подготовить такой запрос накануне передачи Трампом очередной декларации о доходах американским налоговикам. Это должно произойти в ближайшие недели. При этом Нил просит глав нескольких комитетов нижней палаты Конгресса четко сформулировать, на каких основаниях им также нужны сведения о финансах 45-го президента страны.

Как объясняет телекомпания, бюджетный комитет является единственным профильным комитетом Палаты представителей, имеющих полномочиями непосредственно требовать в свое распоряжение налоговые декларации главы государства. Такой запрос поступает на рассмотрение министра финансов Стивена Мнучина, который и решит, удовлетворять его или нет. Нил не исключает, что направит запрос после завершения расследования спецпрокуроры Робертом Мюллером, которое проводится в связи с вмешательством России в выборы в США 2016 года.

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Демократы давно пытаются получить официальные сведения о налогах Трампа. Как утверждала в октябре прошлого года газета The New York Times, он получил от компании своего отца, которая занимается недвижимостью, не менее 413 млн долларов за содействие в уклонении от налогообложения в США. Публикация отрицает заявления самого Трампа о самостоятельно заработанный капитал и почти полном отсутствии финансовой поддержки со стороны отца - известного в Нью-Йорке девелопера Фреда Трампа.

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Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года неоднократно угрожала начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании. В комитетах нижней палаты Конгресса демократы намерены изучить ход расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решения главы белого дома вывести войска из Сирии.

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Как сообщал УНН, Дональд Трамп лично указал своему юристу, чтобы украинский магнат Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Дональда Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление.