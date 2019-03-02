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В Конгрессе готовят запрос на налоговые декларации Трампа за 10 лет

В Конгрессе готовят запрос на налоговые декларации Трампа за 10 лет

Киев  •  УНН

 • 9054 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса США завершает подготовку запроса о предоставлении ему налоговых деклараций президента Дональда Трампа за последние 10 лет с целью проверить данные об использовании им мошеннических схем. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на свои источники в Конгрессе, передает УНН.

По их данным, председатель бюджетного комитета Палаты представителей Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) распорядился подготовить такой запрос накануне передачи Трампом очередной декларации о доходах американским налоговикам. Это должно произойти в ближайшие недели. При этом Нил просит глав нескольких комитетов нижней палаты Конгресса четко сформулировать, на каких основаниях им также нужны сведения о финансах 45-го президента страны.

Как объясняет телекомпания, бюджетный комитет является единственным профильным комитетом Палаты представителей, имеющих полномочиями непосредственно требовать в свое распоряжение налоговые декларации главы государства. Такой запрос поступает на рассмотрение министра финансов Стивена Мнучина, который и решит, удовлетворять его или нет. Нил не исключает, что направит запрос после завершения расследования спецпрокуроры Робертом Мюллером, которое проводится в связи с вмешательством России в выборы в США 2016 года.

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Демократы давно пытаются получить официальные сведения о налогах Трампа. Как утверждала в октябре прошлого года газета The New York Times, он получил от компании своего отца, которая занимается недвижимостью, не менее 413 млн долларов за содействие в уклонении от налогообложения в США. Публикация отрицает заявления самого Трампа о самостоятельно заработанный капитал и почти полном отсутствии финансовой поддержки со стороны отца - известного в Нью-Йорке девелопера Фреда Трампа.

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Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года неоднократно угрожала начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании. В комитетах нижней палаты Конгресса демократы намерены изучить ход расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решения главы белого дома вывести войска из Сирии.

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Как сообщал УНН, Дональд Трамп лично указал своему юристу, чтобы украинский магнат Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Дональда Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление.

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