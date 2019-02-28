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Трамп наказав надати своєму зятю доступ до секретної інформації

Трамп наказав надати своєму зятю доступ до секретної інформації

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в 2018 році дав вказівку голові апарату співробітників Білого дому надати своєму зятю і старшому раднику Джареду Кушнеру доступ до секретної інформації, незважаючи на заперечення співробітників розвідки і юристів. Про це повідомила в четвер електронна версія газети The New York Times, передає УНН.

За словами джерел видання, дане рішення Трампа "стривожило співробітників адміністрації високого рангу". У зв'язку з цим Дональд Макгалі, що був у той час юрисконсультом Білого дому, підготував службову записку, в якій зазначив, що не рекомендує надавати Кушнеру відповідний доступ, а також нагадав, що проти цього виступали представники ЦРУ США. Джон Келлі, який був тоді керівником апарату співробітників Білого дому, також підготував службову записку, в якій зазначив, що президент США "наказав" йому дати Кушнера вказаний допуск.

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Видання звертає пильну увагу на те, що раніше в інтерв'ю його журналістам Трамп заявив, що не допомагав зятю в отриманні доступу до секретних даних. Такий же версії дотримувався в публічних заявах та адвокат Кушнера.

У публікації наводиться наступний коментар прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс на цей рахунок: "Ми не коментуємо надання доступу до секретної інформації".

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Телеканал NBC повідомив в січні, що ЦРУ і співробітники Білого дому, що відповідають за безпеку, раніше двічі відмовляли Кушнера в допуску до інформації, що становить державну таємницю, через його зв'язків з представниками зарубіжних країн. Як говориться в матеріалі, спецслужби США висловлювали побоювання з приводу того, що Кушнер може стати об'єктом впливу з боку представників інших держав.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп не повірив в доповідь американської розвідки про те, що КНДР має ракети, здатні досягти території США, бо у зворотному його запевнив російський лідер Володимир Путін.

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