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Трамп не повірив звіту нацрозвідки щодо ракет КНДР, бо його переконав Путін

Трамп не повірив звіту нацрозвідки щодо ракет КНДР, бо його переконав Путін

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп не повірив в доповідь американської розвідки про те, що КНДР має ракети, здатні досягти території США, бо у зворотному його запевнив російський лідер Володимир Путін. Про це заявив колишній виконуючий обов’язки директора ФБР Ендрю Маккейб в інтерв’ю телекомпанії CBS, опублікованому в неділю, передає УНН.

“Президент Трамп заявив, що він не вірить в наявність у КНДР можливостей нанести удар по США за допомогою балістичних ракет. Він не вірив в це, тому що президент Путін сказав йому, що у них їх немає. Президент Путін сказав йому, що у КНДР насправді немає таких ракет”, — стверджує Маккейб.

“Співробітники розвідувальних служб на брифінгу (в Білому домі) заявили, що це не відповідає даним жодного зі звітів розвідки, на що президент відповів:” Мені все одно, я вірю Путіну“, — продовжив колишній в.о. глави ФБР.

“Це просто вражаюче. Служби розвідки витрачають багато часу, сил і енергії, щоб допомогти президенту США приймати рішення. Стикатися з абсолютним невір’ям у ці зусилля, з небажанням (Трампа) дізнатися про справжній стан справ, з якими він стикається кожен день — це був справжній шок”, — уклав Маккейб.

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Раніше він заявив, що під час перебування в.о. директора ФБР наказав провести два розслідування відносно Трампа. Він розпорядився, щоб ФБР почало контррозвідувальний розслідування, що стосується Трампа, на тлі тверджень про втручання Росії в хід президентських виборів в США в 2016 році. Крім того, ФБР, що знаходиться у веденні Мін’юсту США, відкрило розслідування, покликане встановити, лагодив Трамп перешкоди правосуддю.

Маккейб також розповів, що після того, як Трамп відправив у відставку травнем 2017 року голову ФБР Джеймса Комі, в Мін’юсті відбулася серія нарад, на яких обговорювалася можливість застосування на практиці 25-й поправки до конституції США. Її перший розділ говорить: “У разі відсторонення президента від посади, або його смерті, або відставки віце-президент стає президентом”.

Як повідомляв УНН, Федеральне бюро розслідувань США розпочало розслідування стосовно американського президента Дональда Трампа щодо можливого перешкоджання правосуддю після того, як він звільнив директора ФБР Джеймса Комі, у той же час контррозвідка розслідувала, чому Трамп діяв у спосіб, який, здавалося, приносив користь Росії.

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