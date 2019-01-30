Напруга РФ та України на Чорному морі буде збільшуватись - Нацрозвідка США

Масштабний звіт розвідувальної спільноти США стосовно основних загроз, що постають перед світом, представив директор Національної розвідки США Ден Коутс до слухань Комітету Сенату США з розвідки 29 січня.

В розділі звіту “Росія та її сусіди”, розвідувальна служба США зауважує, що напруга між Україною та РФ на Азовському та Чорному морях збільшуватиметься.

“Напруга у двосторонніх відносинах продовжуватиме посилюватись в Чорному та Азовському морях, бо кожна зі сторін буде підтверджувати суверенні права та спроможності дій на морі”, — йдеться у звіті.

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“Росія продовжить військову політичну та економічну дестабілізацію України для того, щоб зашкодити зусиллям Києва з інтеграції до ЄС та посилення зв’язків із НАТО, — наголошується в документі. — Перехоплення Росією українських кораблів в Керченській протоці та затримування команд суден в листопаді 2018 року демонструє готовність Росії обмежувати свободу навігації України в регіоні і вчиняти політичний тиск на керівництво країни, особливо напередодні виборів в Україні цього року”.

“Кремль намагатиметься утримати і, за можливості, розширити свій вплив у країнах колишнього Радянського Союзу, які він вважає, належать до його сфери впливу”, — констатують розвідувальні служби США

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Нагадаємо, у Мін’юсті США заявили, що розслідування втручання РФ у вибори близьке до завершення.