Нацрозвідка США заявила, що РФ робить кроки для впливу на вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Росія робить кроки для впливу на президентські та парламентські вибори, які відбудуться в Україні цього року. Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс у своєму виступі перед Сенатом, передає УНН з посиланням на Politico.
“Росія вже робить кроки для впливу на ці (президентські та парламентські — ред.) вибори, застосовуючи низку інструментів, щоб розширити вплив і використати крихку економіку Києва, широко поширену корупцію, кібервразливість та невдоволення суспільства, щоб витіснити Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент”, — йдеться у заяві.
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За словами Коутса, Росія продовжуватиме свою військову, політичну та економічну дестабілізаційну кампанію проти України, намагаючись завадити зусиллям Києва інтегруватися в ЄС та зміцнити зв’язки з НАТО.
Перехоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці та затримання моряків демонструють готовність РФ обмежити свободу українського судноплавства в цьому регіоні та чинити політичний тиск на керівництво країни, особливо перед виборами.
Нагадаємо, у Мін’юсті США заявили, що розслідування втручання РФ у вибори близьке до завершення.