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8 марта, 13:20 • 81383 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

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Нацразведка США заявила, что РФ делает шаги для влияния на выборы в Украине

Нацразведка США заявила, что РФ делает шаги для влияния на выборы в Украине

Киев  •  УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Россия предпринимает шаги для влияния на президентские и парламентские выборы, которые состоятся в Украине в этом году. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс в своем выступлении перед Сенатом, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Россия уже делает шаги для воздействия на эти (президентские и парламентские - ред.) выборы, применяя ряд инструментов, чтобы расширить влияние и использовать хрупкую экономику Киева, широко распространенную коррупцию, киберуязвимость и недовольство общества, чтобы вытеснить Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент", - говорится в заявлении.

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По словам Коутса, Россия будет продолжать свою военную, политическую и экономическую дестабилизационную кампанию против Украины, пытаясь помешать усилиям Киева интегрироваться в ЕС и укрепить связи с НАТО.

Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание моряков демонстрируют готовность РФ ограничить свободу украинского судоходства в этом регионе и оказывать политическое давление на руководство страны, особенно перед выборами.

Напомним, в Минюсте США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы близко к завершению.

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