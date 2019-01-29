Нацразведка США заявила, что РФ делает шаги для влияния на выборы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Россия предпринимает шаги для влияния на президентские и парламентские выборы, которые состоятся в Украине в этом году. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс в своем выступлении перед Сенатом, передает УНН со ссылкой на Politico.
"Россия уже делает шаги для воздействия на эти (президентские и парламентские - ред.) выборы, применяя ряд инструментов, чтобы расширить влияние и использовать хрупкую экономику Киева, широко распространенную коррупцию, киберуязвимость и недовольство общества, чтобы вытеснить Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент", - говорится в заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко и Грибаускайте обсудили противодействие вмешательству РФ в выборы
По словам Коутса, Россия будет продолжать свою военную, политическую и экономическую дестабилизационную кампанию против Украины, пытаясь помешать усилиям Киева интегрироваться в ЕС и укрепить связи с НАТО.
Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание моряков демонстрируют готовность РФ ограничить свободу украинского судоходства в этом регионе и оказывать политическое давление на руководство страны, особенно перед выборами.
Напомним, в Минюсте США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы близко к завершению.