У Мін'юсті США заявили, що розслідування втручання РФ у вибори близьке до завершення

“Я був повністю проінфомірован про хід розслідування, — сказав він. — Як я вважаю, розслідування близько до завершення, і я сподіваюся, що ми незабаром отримаємо доповідь спецпрокурора Мюллера”.

“Розслідування спецпрокурора Мюллера має дуже чіткі рамки, — зазначив він. — Все те, що виходить за рамки цього розслідування, може бути розглянуто міністерством юстиції. Ми вже отримали відповідні звернення від різних комітетів Конгресу, і ми вивчимо ці питання”.

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Як повідомляв УНН, Роджер Стоун, давній друг і радник президента США Дональда Трампа, заявив у неділю, що він розгляне можливість співпраці зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує втручання Росії на виборах 2016 року, і обговорить свої розмови з президентом США.

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Роджера Стоуна, який був радником Дональда Трампа під час передвиборних перегонів у США, звільнили з-під варти під заставу в 250 тис. дол. Перед цим повідомлялось про його затримання в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

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