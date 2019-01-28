В Минюсте США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы близко к завершению

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85725 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103845 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138870 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136688 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132458 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126523 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117957 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141540 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145351 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Минюсте США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы близко к завершению

Киев  •  УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое ведется относительно предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США, близко к завершению. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер. Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания C-Span, передает УНН.

“Я был полностью проинфомирован о ходе расследования, — сказал он. — Как я считаю, расследование близко к завершению, и я надеюсь, что мы вскоре получим доклад спецпрокурора Мюллера”.

“Расследование спецпрокурора Мюллера имеет очень четкие рамки, — отметил он. — Все то, что выходит за рамки этого расследования, может быть рассмотрено министерством юстиции. Мы уже получили соответствующие обращения от различных комитетов Конгресса, и мы изучим эти вопросы”.

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Как сообщал УНН, Роджер Стоун, давний друг и советник президента США Дональда Трампа, заявил в воскресенье, что он рассмотрит возможность сотрудничества с спецпрокурором Робертом Мюллером, что расследует вмешательство России на выборах 2016 года, и обсудит свои разговоры с президентом США.

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Роджера Стоуна, который был советником Дональда Трампа во время предвыборной гонки в США, освободили из-под стражи под залог в 250 тыс. долл. Перед этим сообщалось о его задержании в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.

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