В Минюсте США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы близко к завершению
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое ведется относительно предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США, близко к завершению. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер. Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания C-Span, передает УНН.
“Я был полностью проинфомирован о ходе расследования, — сказал он. — Как я считаю, расследование близко к завершению, и я надеюсь, что мы вскоре получим доклад спецпрокурора Мюллера”.
“Расследование спецпрокурора Мюллера имеет очень четкие рамки, — отметил он. — Все то, что выходит за рамки этого расследования, может быть рассмотрено министерством юстиции. Мы уже получили соответствующие обращения от различных комитетов Конгресса, и мы изучим эти вопросы”.
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Как сообщал УНН, Роджер Стоун, давний друг и советник президента США Дональда Трампа, заявил в воскресенье, что он рассмотрит возможность сотрудничества с спецпрокурором Робертом Мюллером, что расследует вмешательство России на выборах 2016 года, и обсудит свои разговоры с президентом США.
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Роджера Стоуна, который был советником Дональда Трампа во время предвыборной гонки в США, освободили из-под стражи под залог в 250 тыс. долл. Перед этим сообщалось о его задержании в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.
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