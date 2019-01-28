Радник Трампа розгляне співпрацю зі слідством у справі втручання РФ у вибори США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Роджер Стоун, давній друг і радник президента США Дональда Трампа, заявив у неділю, що він розгляне можливість співпраці зі спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує втручання Росії на виборах 2016 року, і обговорить свої розмови з президентом США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Стоун, якого кілька днів тому звинуватили в дачі неправдивих свідчень, перешкоджанні правосуддю і спробах вплинути на свідків у зв’язку з кампанією Трампа, заявив програмі “На цьому тижні” на каналі АВС, що він визначить ступінь співпраці з розслідуванням Мюллера після того, як його адвокати “дещо обговорять”.

“Якщо були якісь порушення з боку інших людей з передвиборного штабу, про які я знаю (а я про таких не знаю), то я б, звичайно ж, дав чесні свідчення”, — додав він.

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66-річний Стоун, якого заарештували рано вранці в п’ятницю в своєму будинку у Флориді в ході операції ФБР, заперечує будь-які порушення зі свого боку. “Я заявлю про свою невинність за цими звинуваченнями, і я буду наполягати на цьому в суді, — сказав він через кілька годин після свого затримання. — Я вважаю, що це розслідування має політичне підґрунтя”.

Коли в п’ятницю він вийшов з суду, внісши заставу в 250 тисяч доларів, щоб залишатися на свободі до судового розгляду, Стоун сказав: “Я чітко дав зрозуміти, що не буду свідчити проти президента, тому що в цьому випадку мені доведеться давати неправдиві свідчення проти нього”.

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Стоун сказав на каналі АВС, що якщо він співпрацюватиме з Мюллером, він “також дасть чесні свідчення у будь-яким іншим питанням, включаючи будь-які контакти з президентом”. “Ми справді розмовляли по телефону, але ці контакти носили політичний, добропорядний характер, і, зрозуміло, ніякої змови з Росією немає”, — сказав Стоун. За словами Стоуна, він ніколи не обговорював з Трампом співпрацю з Росією.

“Всі мої дії захищені гарантованим Конституцією правом на свободу слова. Саме цим я і займався, це і називається політикою”, — сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що Роджера Стоуна, який був радником Дональда Трампа під час передвиборних перегонів у США, звільнили з-під варти під заставу в 250 тис. дол. Перед цим повідомлялось про його затримання в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

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