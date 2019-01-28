Втручання РФ у вибори США: 50% американців сумніваються, що розслідування буде справедливим

Як відзначають соціологи, 28% респондентів заявляють, що мають “лише деяку” впевненість в тому, що підсумки розгляду, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, будуть справедливими. При цьому 22% “зовсім не впевнені” в цьому.

Крім того, 60% респондентів хочуть, щоб контрольована демократами Палата представників Конгресу США отримала і опублікувала податкові декларації Трампа, які той відмовляється оприлюднити останні роки.

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Законодавство дозволяє головам ряду комітетів Конгресу вимагати податкові декларації у Мінфіну, щоб розглянути ці документи на закритому засіданні. Потім комітет може проголосувати за відправку цих паперів на розгляд палати законодавчого органу повного складу, яка вже може опублікувати частину або всі податкові декларації.

Опитування, в якому взяли участь 1001 повнолітній американець, проходив з 21 по 24 січня.

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Нагадаємо, спецслужби США інкримінують РФ втручання в американський виборчий процес в 2016 році. Розслідуванням цих подій займається спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами РФ в період виборчої кампанії. Москва також багато разів спростовувала твердження про спроби вплинути на хід виборів в США.

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Як повідомляв УНН, апарат спецпрокурора США Роберта Мюллера збирає інформацію про зв’язки між штабом Дональда Трампа і американською Національною стрілецькою асоціацією (НСА) під час президентських перегонів 2016 року.

Нагадаємо, російський поп-співак і “друг Трампа” скасував турне у США через розслідування щодо Росії.