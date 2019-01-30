Напряжение РФ и Украины на Черном море будет увеличиваться - Нацразведка США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Разведывательные службы США предусматривают усиление напряжения в Азовском и Черном морях. Об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Масштабный отчет разведывательного сообщества США по отношению к основным угрозам, стоящих перед миром, представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс к слушаниям Комитета Сената США по разведке 29 января.
В разделе отчета "Россия и ее соседи", разведывательная служба США отмечает, что напряжение между Украиной и РФ на Азовском и Черном морях увеличиваться.
"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", - говорится в отчете.
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"Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО, - отмечается в документе. - Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание команд судов в ноябре 2018 демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году".
"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые, как он считает, принадлежат к его сфере влияния", - констатируют разведывательные службы США
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Напомним, в Минюсте США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы близко к завершению.