Трамп не поверил отчету нацрозведки касательно ракет КНДР, так как его убедил Путин

“Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет”, — утверждает Маккейб.

“Сотрудники разведывательных служб на брифинге (в Белом доме) заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: “Мне все равно, я верю Путину”, — продолжил бывший и.о. главы ФБР.

“Это просто поразительно. Службы разведки тратят много времени, сил и энергии, чтобы помочь президенту США принимать решения. Сталкиваться с абсолютным неверием в эти усилия, с нежеланием (Трампа) узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день — это был настоящий шок”, — заключил Маккейб.

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Ранее он заявил, что в бытность и.о. директора ФБР отдал приказ провести два расследования в отношении Трампа. Он распорядился, чтобы ФБР начало контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, ФБР, находящееся в ведении минюста США, открыло расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию.

Маккейб также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, в минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к конституции США. Ее первый раздел гласит: “В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом”.

Как сообщал УНН, Федеральное бюро расследований США начало расследование в отношении американского президента Дональда Трампа относительно возможного препятствования правосудию после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми, в то же время контрразведка расследовала, почему Трамп действовал способом, который, казалось, приносил пользу России .