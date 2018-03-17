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CNN: звільнений заступник голови ФБР Маккейб передав записи бесід з Трампом спецпрокурору Мюллеру

CNN: звільнений заступник голови ФБР Маккейб передав записи бесід з Трампом спецпрокурору Мюллеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Колишній заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб, відправлений у відставку 16 березня, дав свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування щодо втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Маккейб надав спецпрокурору записи, зроблені під час розмов з президентом США Дональдом Трампом, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерела.

Коли саме Маккейб давав свідчення Мюллеру — до або після відсторонення з посади заступника директора ФБР — поки не відомо. Разом з тим наголошується, що спецпрокурору передані замітки, які Маккейб робив, коли був на посаді виконуючого обов’язки директора ФБР відразу після звільнення з цієї посади Джеймса Комі. Інших подробиць на цей момент не повідомляється.

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У ситуації з Комі ці документи спровокували великий резонанс, у тому числі після того, як під час слухань у сенатському Спецкомітеті з розвідки Комі розповів, що через друга навмисно передав ЗМІ записку, складену після розмови з Трампом у Білому домі. Колишній глава ФБР заявив, що таким чином розраховував прискорити призначення Мін’юстом спецпрокурора для координації розслідування тверджень про втручання РФ у вибори.

Нагадаємо, міністр юстиції, генеральний прокурор США Джефф Сешнс вирішив звільнити заступника директора ФБР Ендрю Маккейб, який брав активну участь в розслідуваннях, які стосувалися президентських виборів 2016 року. За словами міністра, профільний підрозділ ФБР розглянув доповідь щодо твердження про неправомірну поведінку Маккейба і запропонувало його звільнити. Згідно з результатами проведеної перевірки, заступник голови ФБР, “не маючи на те дозволу, розкрив інформацію новинному виданню і в ряді випадків не був відвертий, навіть перебуваючи під присягою”.

У свою чергу Маккейб негайно заявив, що його звільнення і постійний тиск з боку американського лідера Дональда Трампа були спрямовані на підрив розслідування спецпрокурора, в якому 45-й президент США є потенційним свідком.

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