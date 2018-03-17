CNN: уволенный заместитель главы ФБР Маккейб передал записи бесед с Трампом спецпрокурору Мюллеру

Маккейб предоставил спецпрокурору записи, сделанные во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Когда именно Маккейб давал показания Мюллеру — до или после отстранения от должности заместителя директора ФБР — пока не известно. Вместе с тем отмечается, что спецпрокурору переданы заметки, которые Маккейб делал, когда был в должности исполняющего обязанности директора ФБР сразу после увольнения с этой должности Джеймса Коми. Других подробностей на данный момент не сообщается.

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В ситуации с Коми эти документы спровоцировали большой резонанс, в том числе после того, как во время слушаний в сенатском Спецкомитете по разведке Коми рассказал, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение Минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в выборы.

Напомним, министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил освободить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касающихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад с утверждениями о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проведенной проверки, заместитель главы ФБР, “не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостном изданию и в ряде случаев не был откровенный, даже находясь под присягой”.

В свою очередь Маккейб немедленно заявил, что его увольнение и постоянное давление со стороны американского лидера Дональда Трампа были направлены на подрыв расследования спецпрокурора, в котором 45-й президент США является потенциальным свидетелем.