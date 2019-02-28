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Трамп приказал предоставить своему зятю доступ к секретной информации

Трамп приказал предоставить своему зятю доступ к секретной информации

Киев  •  УНН

 • 7534 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указание главе аппарата сотрудников Белого дома предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, несмотря на возражения сотрудников разведки и юристов. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times, передает УНН.

По словам источников издания, данное решение Трампа "встревожило сотрудников администрации высокого ранга". В связи с этим Дональд Макгали, бывший в то время юрисконсультом Белого дома, подготовил служебную записку, в которой отметил, что не рекомендует предоставлять Кушнеру соответствующий доступ, а также напомнил, что против этого выступали представители ЦРУ США. Джон Келли, который был тогда руководителем аппарата сотрудников Белого дома, также подготовил служебную записку, в которой отметил, что президент США "приказал" ему дать Кушнера указанный допуск.

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Издание обращает пристальное внимание на то, что ранее в интервью его журналистам Трамп заявил, что не помогал зятю в получении доступа к секретным данным. Такой же версии придерживался в публичных заявлениях и адвокат Кушнера.

В публикации приводится следующий комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс на этот счет: "Мы не комментируем предоставления доступа к секретной информации".

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Телеканал NBC сообщил в январе, что ЦРУ и сотрудники Белого дома, отвечающие за безопасность, ранее дважды отказывали Кушнера в допуске к информации, составляющей государственную тайну, из-за его связей с представителями зарубежных стран. Как говорится в материале, спецслужбы США высказывали опасения по поводу того, что Кушнер может стать объектом воздействия со стороны представителей других государств.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о том, что КНДР ракеты, способные достичь территории США, так в обратном его заверил российский лидер Владимир Путин.

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