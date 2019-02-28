Трамп пояснив причину зриву зустрічі з Кім Чен Ином

Президент Трамп сказав, що у нього був "дійсно продуктивний час" під час бесід з північнокорейським лідером Кімом. Але він додав, що "не було що підписувати" сьогодні.

"Він ще той хлопець, ще той персонаж. У нас було кілька варіантів, але цього разу ми вирішили не вдаватися до жодного з варіантів", - сказав Трамп про Кіма.

Відповідаючи на запитання про те, чи було бажання Північної Кореї стосовно зняття санкцій тим, що зірвало переговори, Трамп сказав, що це так.

"По суті, вони хотіли, щоб санкції були зняті повністю, а ми не могли цього зробити", - сказав він.

"Ми не опустили руки", додав Трамп, сказавши, що він з нетерпінням чекає майбутніх переговорів з Північною Кореєю. "У них величезний потенціал, неймовірний", - зазначив президент США.

Він додав, що врешті зрив саміту "був пов'язаний з санкціями".

Як повідомляв УНН, раніше в Білому домі заявили, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їх другому саміті досягнуто не було.