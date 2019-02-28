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Трамп объяснил причину срыва встречи с Ким Чен Ыном

Трамп объяснил причину срыва встречи с Ким Чен Ыном

Киев  •  УНН

 • 12958 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На втором историческом саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не было достигнуто соглашения из-за разногласий по американским санкциям. Об этом сообщает СNN, передает УНН.

Президент Трамп сказал, что у него было "действительно продуктивное время" во время бесед с северокорейским лидером Кимом. Но он добавил, что "не было чего подписывать" сегодня.

"Он еще тот парень, еще тот персонаж. У нас было несколько вариантов, но на этот раз мы решили не прибегать ни к одному из вариантов", - сказал Трамп о Киме.

Отвечая на вопрос о том, было ли желание Северной Кореи относительно снятия санкций тем, что сорвало переговоры, Трамп сказал, что это так.

"По сути, они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, а мы не могли этого сделать", - сказал он.

"Мы не опустили руки", добавил Трамп, сказав, что он с нетерпением ждет будущих переговоров с Северной Кореей. "У них огромный потенциал, невероятный", - отметил президент США.

Он добавил, что в конечном итоге срыв саммита "был связан с санкциями".

Как сообщал УНН, ранее в Белом доме заявили, что совместного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было.

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