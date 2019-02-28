Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21740 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43973 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120353 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123060 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124505 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122539 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154816 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Киев  •  УНН

 • 16969 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Белом доме заявляют, что совместного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

"На данный момент соглашения достигнуто не было, но их соответствующие команды с нетерпением ждут встречи в будущем", - отметила пресс-секретарь Сара Сандерс.

Сандерс добавила: "Президент США Дональд Трамп и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын провели очень хорошие и конструктивные встречи в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля 2019 года".

"Два лидера обсудили различные способы продвижения концепции денуклеаризации и по вопросам экономики", - отметила она.

На данный момент кортежи Трампа и Ким Чен Ына покинули место проведения переговоров в Ханое.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что США и КНДР подпишут "Ханойскую декларацию".

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