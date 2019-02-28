Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Белом доме заявляют, что совместного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на их втором саммите достигнуто не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
"На данный момент соглашения достигнуто не было, но их соответствующие команды с нетерпением ждут встречи в будущем", - отметила пресс-секретарь Сара Сандерс.
Сандерс добавила: "Президент США Дональд Трамп и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын провели очень хорошие и конструктивные встречи в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля 2019 года".
"Два лидера обсудили различные способы продвижения концепции денуклеаризации и по вопросам экономики", - отметила она.
На данный момент кортежи Трампа и Ким Чен Ына покинули место проведения переговоров в Ханое.
Напомним, ранее СМИ заявляли, что США и КНДР подпишут "Ханойскую декларацию".