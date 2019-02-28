Трамп і Кім Чен Ин не досягли угоди на саміті

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Білому домі заявляють, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.