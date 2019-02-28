Трамп і Кім Чен Ин не досягли угоди на саміті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Білому домі заявляють, що спільної угоди між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином на їхньому другому саміті досягнуто не було. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
"На цей момент угоди досягнуто не було, але їхні відповідні команди з нетерпінням чекають зустрічі в майбутньому", - зазначила прес-секретар Сара Сандерс.
Сандерс додала: "Президент США Дональд Трамп і голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин провели дуже хороші і конструктивні зустрічі у Ханої, В'єтнам, 27-28 лютого 2019 року".
"Два лідери обговорили різні способи просування концепції денуклеаризації і з питань економіки", - вказала вона.
Наразі кортежі Трампа і Кім Чен Ина покинули місце проведення переговорів в Ханої.
Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що США і КНДР підпишуть "Ханойську декларацію".