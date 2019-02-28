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США і КНДР підпишуть "Ханойську декларацію" - ЗМІ

США і КНДР підпишуть "Ханойську декларацію" - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. США і КНДР на цей момент погодили принаймні три пункти спільного документа, який Дональд Трамп і Кім Чен Ин підпишуть за підсумками саміту в Ханої. Про це повідомляє УНН із посиланням на ANN.

За даними видання, яке посилається на джерело, в місцевих дипломатичних колах, цей документ отримає назву "Ханойська декларація".

За словами співрозмовника агентства, в документі буде визначено поняття "денуклеаризація", позначені подальші кроки обох сторін для її досягнення, а також прописані завдання та питання, які будуть обговорюватися сторонами в подальшому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: США і КНДР не поспішають в питанні денуклеаризації Корейського півострова

Нагадаємо, у четвер в старому готелі Ханоя Sofitel Legend Metropole почався другий день саміту КНДР - США. До теперішнього часу Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч тет-а-тет, яка тривала більше півгодини, і перейшли до переговорів в розширеному складі.

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