США і КНДР підпишуть "Ханойську декларацію" - ЗМІ

За даними видання, яке посилається на джерело, в місцевих дипломатичних колах, цей документ отримає назву "Ханойська декларація".

За словами співрозмовника агентства, в документі буде визначено поняття "денуклеаризація", позначені подальші кроки обох сторін для її досягнення, а також прописані завдання та питання, які будуть обговорюватися сторонами в подальшому.

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Нагадаємо, у четвер в старому готелі Ханоя Sofitel Legend Metropole почався другий день саміту КНДР - США. До теперішнього часу Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч тет-а-тет, яка тривала більше півгодини, і перейшли до переговорів в розширеному складі.