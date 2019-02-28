Трамп: США і КНДР не поспішають в питанні денуклеаризації Корейського півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. США і КНДР не хочуть квапити переговорний процес і мають намір досягти правильних домовленостей, в тому числі з питання денуклеаризації Корейського півострова. Про це президент США Дональд Трамп заявив у четвер в Ханої перед початком переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином, передає УНН із посиланням на AP.
"Немає ніякого поспіху, ми не хочемо поспішати. Але ми хочемо досягти правильних домовленостей", - відповів Трамп на питання журналістів про хід переговорів про денуклеаризації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп демонструє готовність до пом'якшення вимог США з денуклеаризації КНДР - NYT
Трамп в черговий раз висловив упевненість в тому, що КНДР володіє величезним економічним потенціалом.
"Я впевнений, що Північна Корея здатна стати справжнім економічним локомотивом. Їй просто потрібно трохи в цьому допомогти", - зазначив президент США.
Як повідомляв УНН, у старому готелі Ханоя Sofitel Legend Metropole в четвер почався другий день саміту КНДР-США. Очікується, що спершу лідери проведуть зустріч тет-а-тет, яка триватиме близько 45 хвилин, після чого продовжать переговори в розширеному складі. За їх підсумками очікується спільне підписання документів, після чого президент США дасть прес-конференцію.