Трамп: США і КНДР не поспішають в питанні денуклеаризації Корейського півострова

"Немає ніякого поспіху, ми не хочемо поспішати. Але ми хочемо досягти правильних домовленостей", - відповів Трамп на питання журналістів про хід переговорів про денуклеаризації.

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Трамп в черговий раз висловив упевненість в тому, що КНДР володіє величезним економічним потенціалом.

"Я впевнений, що Північна Корея здатна стати справжнім економічним локомотивом. Їй просто потрібно трохи в цьому допомогти", - зазначив президент США.

Як повідомляв УНН, у старому готелі Ханоя Sofitel Legend Metropole в четвер почався другий день саміту КНДР-США. Очікується, що спершу лідери проведуть зустріч тет-а-тет, яка триватиме близько 45 хвилин, після чого продовжать переговори в розширеному складі. За їх підсумками очікується спільне підписання документів, після чого президент США дасть прес-конференцію.