Трамп демонструє готовність до пом'якшення вимог США з денуклеаризації КНДР - NYT

Як констатується в матеріалі, “коли президент Трамп два роки тому, перед інавгурацією обіцяв „вирішити“ північнокорейську проблему, він ясно давав зрозуміти, що має на увазі під цим знищення ядерного арсеналу країни”. “Однак перед другою зустріччю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, президент говорить так, як ніби він готовий погодитися на набагато менше, принаймні, в доступному для огляду майбутньому”, — вважають у виданні.

Автори публікації таким чином інтерпретують, зокрема, заяву про КНДР, з яким американський лідер виступив на минулому тижні. Трамп тоді зазначив, що “не хоче нікого квапити”. Він також додав: “Поки не проводять (в КНДР ядерні та ракетні) випробування, ми задоволені”. “Навіть для деяких помічників Трампа з національної безпеки це прозвучало як серйозної крок назад в найважливіший момент”, — йдеться в статті.

За оцінкою видання, “Трамп, скоріш за все, рішуче налаштований змінити відносини” між США і КНДР “і готовий для цього змінити мету, яку ставить адміністрація — з безпосередньої відмови Північної Кореї від ядерного арсеналу до (введення) обмежень на його обсяги і дальність”. У числі можливих підсумків саміту видання називає припинення роботи КНДР над ядерною програмою, укладення мирного договору, який повинен формально покласти край Корейській війні 1950-1953 років, а також узгодження графіка зі знищення ядерного арсеналу Пхеньяна.

Крім того, як зазначається в публікації, сторони ведуть консультації щодо “відкриття відділень для підтримки зв’язків”, що є, “кроком в напрямку офіційного встановлення дипломатичних відносин”.

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Видання констатує, що сторони вирішили провести саміт саме у В’єтнамі, оскільки в цей закладений “очевидний символічний сенс”. Як зазначається в матеріалі, він полягає в тому, що “країна, яка колись воювала з США, змогла забезпечити швидке зростання своєї економіки, зберігаючи в значній мірі авторитарний режим”.

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Як повідомляв УНН, перший в історії саміт президента США і лідера КНДР відбувся 12 червня минулого року в Сінгапурі. За його підсумками Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ, в якому Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Як очікується, їх друга зустріч на вищому рівні відбудеться в столиці В’єтнаму 27-28 лютого.

Нагадаємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.