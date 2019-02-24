The Washington Post дізналася про занепокоєння оточення Трампа через можливі поступки КНДР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином на наступному тижні в Ханої. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на свої джерела в Білому домі, інформує УНН.

На їхню думку, американський лідер може зробити такий крок у зв’язку з бажанням домогтися угоди зі взаємними зобов’язаннями, яку він може оголосити своєю політичною перемогою. Інші помічники президента висловлюють скептицизм з приводу перспектив таких великих досягнень, як укладення угоди про значне просування вперед у справі виконання домовленостей, досягнутих у 2018 році в Сінгапурі.

Як зазначає видання, Трамп сподівається, що його друга зустріч з Кім Чен Ином буде в центрі уваги ЗМІ по всьому світу, як і торішній саміт. Президент сподівається, що внутрішньополітичні проблеми США відійдуть на другий план у зв’язку з переговорами. Трамп буде прагнути відвернути увагу, і опитані газетою експерти з питань зовнішньої політики вважають, що це може послужити стимулом для президента, щоб виступити з різкою заявою, яка не буде включати конкретних кроків щодо обмеження ядерної програми КНДР. Наприклад, як вважають вони, Трамп може висловитися за підписання мирного договору, який повинен формально покласти край Корейській війні.

Як повідомляв УНН, КНДР офіційно підтвердила, що Кім Чен Ин у бронепоїзді відправився на зустріч з Трампом.

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