The Washington Post дізналася про занепокоєння оточення Трампа через можливі поступки КНДР

На їхню думку, американський лідер може зробити такий крок у зв’язку з бажанням домогтися угоди зі взаємними зобов’язаннями, яку він може оголосити своєю політичною перемогою. Інші помічники президента висловлюють скептицизм з приводу перспектив таких великих досягнень, як укладення угоди про значне просування вперед у справі виконання домовленостей, досягнутих у 2018 році в Сінгапурі.

Як зазначає видання, Трамп сподівається, що його друга зустріч з Кім Чен Ином буде в центрі уваги ЗМІ по всьому світу, як і торішній саміт. Президент сподівається, що внутрішньополітичні проблеми США відійдуть на другий план у зв’язку з переговорами. Трамп буде прагнути відвернути увагу, і опитані газетою експерти з питань зовнішньої політики вважають, що це може послужити стимулом для президента, щоб виступити з різкою заявою, яка не буде включати конкретних кроків щодо обмеження ядерної програми КНДР. Наприклад, як вважають вони, Трамп може висловитися за підписання мирного договору, який повинен формально покласти край Корейській війні.

Як повідомляв УНН, КНДР офіційно підтвердила, що Кім Чен Ин у бронепоїзді відправився на зустріч з Трампом.